Село Барятино, Калужская область, 15 июля, 2019, 15:38 — ИА Регнум. В Калужской области торжественным захоронением останков 246 бойцов и командиров Красной армии завершилась юбилейная поисковая экспедиция «Западный фронт — 5». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы экспедиции, траурная церемония состоялась на воинском захоронении «Подрыв» в окрестностях деревни Цветовка Барятинского района. Поисковикам удалось установить имена четырех бойцов: два медальона и красноармейская книжка находятся на экспертизе.

Рф-поиск.рф Поисковики подняли из Калужской земли останки 246 красноармейцев

Состоялась церемония передачи медали «За Отвагу» красноармейца-автоматчика Карпова Егора Филипповича, найденной в мае 2017 года на местах боев в Калужской области, местными жителями. Родных героя разыскать не удалось, было принято решение передать награду в военно-исторический музей «Зайцева гора». Медаль передал председатель поискового объединения «Военная археология» Юрий Соломатин.

В церемонии захоронения найденных солдат приняла участие ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.

«Калужская область — это особое место для нашего поискового сообщества. Когда мы запускали проект «Западный фронт», некоторые старожилы говорили нам о том, что здесь уже 25 лет ведется поиск, что мы ничего не найдем. И вот пять лет работает экспедиция в Барятинском районе, и каждый год нам приносит результат, — отметила Елена Цунаева. — Во время войны там, где вы работаете, были поля. Теперь там лес, болото. Поднять бойца совсем не просто — но вы с этим справились».

Экспедиция 2019 года объединила 300 добровольцев 30 поисковых отрядов из 20 регионов России. Поисковики исследовали несколько участков близ высоты 269,8 «Зайцева гора», где в 1942—1943 годах вели оборонительные бои части 50-й Красной армии Брянского фронта: весной 1942 года немецкие войска создали в районе Зайцевой горы мощное укрепление. Красноармейцы пытались овладеть этой высотой до марта 1943 года — в кровопролитных боях полегло более 100 тысяч советских солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, экспедиция «Западный фронт» в Барятинском районе Калужской области проходит регулярно. В 2016—2017 годах были торжественно перезахоронены 322 бойца Красной армии.