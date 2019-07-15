Хараре, 15 июля, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Энергетический регулятор Зимбабве повысил цены на бензин и дизельное топливо на 16%. Это стало четвертым повышением цен в этом году, после того как министр финансов заявил, что топливо стало значительно дешевле, чем в соседних странах, передает информационное агентство Reuters.

Autoflit.ru Бензин

Управление по регулированию энергетики Зимбабве поздно вечером в пятницу, 12 июля, сообщило, что с субботы (13 июля) бензин будет стоить 6,10 доллара Зимбабве ($0,70) за литр, по сравнению с 5,26 доллара Зимбабве до повышения, в то время как цена на дизельное топливо была увеличена на 13% до 5,84 доллара Зимбабве.

Рано утром в субботу, 13 июля, на автозаправочных станциях страны образовались огромные очереди.

Напомним, что ранее президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил о крупнейшем повышении цен на топливо в январе. Увеличение на 150% вызвало ожесточенные протесты зимбабвийцев, в результате подавления которых погибли более десятка человек.