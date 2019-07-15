Киев, 15 июля, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Официальному Киеву до завершения основных структурных реформ в экономике нужно остановить стремительный рост минимальной заработной платы (МЗП), заявляет экономист представительства Всемирного банка на Украине Анастасия Головач.

Shiny Things Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

В интервью изданию «Зеркало недели» Головач заявила, что любые повышения заработных плат и надбавок в государственном секторе пока тоже нежелательны, поскольку в конечном итоге они будут иметь негативные последствия для экономического роста.

«То есть чистый экономический эффект от них будет отрицательным, — ограниченное количество населения выигрывает от увеличения своих доходов, тогда как остальные экономические агенты пострадают», — сказала представитель Всемирного банка.

Экономист отметила, что в 2017 году МЗП на Украине фактически удвоили, а в 2018 году — увеличили еще на 30%, также ряд бюджетников (учителя и врачи) получили дополнительные секторальные надбавки. Согласно подсчетам Всемирного банка, в результате заработная плата в госсекторе как процент от ВВП выросла с 9,6% в 2016 году до 11% — в 2018-м. По оценке финучреждения, такой рост минимальной зарплаты можно рассматривать как один из факторов роста инфляции давления. В завершение Головач отмечает, что если сравнивать с сопоставимыми европейскими странами, «то и 9,6% — это много, а 11% — это очень много».

ИА REGNUM напоминает, что в середине июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рост экономики Украины дает возможность увеличить минимальную зарплату еще как минимум вдвое, отдельно подчеркнув, что это не сценарий «печатного станка».

«Хотелось бы, чтобы каждый человек, который работает, имел возможность прийти в магазин и купить то, что нужно. Мне удалось сделать из $50 минимальной зарплаты — $150. За ближайшие два года мы можем достичь размера минимальной зарплаты в $300. Я знаю, как это нужно сделать дальше», — заявил Гройсман.

Уже 10 июля глава правительства анонсировал повышение заработных плат для учителей с 2020 г. Согласно заявлению Гройсмана, зарплаты педагогов могут вырасти от 20 до 70%.

21 июля на Украине должны состояться досрочные парламентские выборы, и Гройсман претендует на попадание в Раду следующего созыва со своей политической силой.