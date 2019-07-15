Одного дня мало: о дополнительном выходном для граждан России
Барнаул, 15 июля, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Врач высшей категории, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») полагает, что одного оплачиваемого дополнительного выходного для прохождения диспансеризации не хватит. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу Минтруда о наделении жителей России правом на дополнительный ежегодный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации, он пояснил:
«Для качественного проведения даже первого этапа диспансеризации требуется минимум два дня. Ведь элементарно можно не успеть уложиться за день и, кроме того, по результатам исследований необходим осмотр врача-терапевта, который решает вопрос о необходимости дообследования при подозрении на какое-либо заболевание, то есть о направлении на второй этап диспансеризации.
Мероприятия второго этапа диспансеризации, а это разнообразные исследования и консультации профильных специалистов, также требуют времени, так что одного дня явно не хватит. Кроме того, в условиях сегодняшнего плачевного состояния первичного звена провести полноценную диспансеризацию не всегда возможно и уж совершенно нереально спрогнозировать, сколько это в итоге займет дней.
Как уже сообщало ИА REGNUM, дополнительный выходной для прохождения диспансеризации намерены предоставлять гражданам старше 40 лет. При этом в Академии труда и социальных отношений предложили вариант предоставления для этой цели не одного, а двух-трех дней.
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