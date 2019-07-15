Барнаул, 15 июля, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Врач высшей категории, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») полагает, что одного оплачиваемого дополнительного выходного для прохождения диспансеризации не хватит. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу Минтруда о наделении жителей России правом на дополнительный ежегодный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации, он пояснил:

Михаил Ермаков ИА Красная Весна Короткая диспасеризация- длинные очереди

«Для качественного проведения даже первого этапа диспансеризации требуется минимум два дня. Ведь элементарно можно не успеть уложиться за день и, кроме того, по результатам исследований необходим осмотр врача-терапевта, который решает вопрос о необходимости дообследования при подозрении на какое-либо заболевание, то есть о направлении на второй этап диспансеризации.

Мероприятия второго этапа диспансеризации, а это разнообразные исследования и консультации профильных специалистов, также требуют времени, так что одного дня явно не хватит. Кроме того, в условиях сегодняшнего плачевного состояния первичного звена провести полноценную диспансеризацию не всегда возможно и уж совершенно нереально спрогнозировать, сколько это в итоге займет дней.

Павел Шумихин По моему мнению, всё-таки, учитывая и экономические соображения, наиболее оптимальным является выделение на мероприятия по диспансеризации именно двух дней. При правильной организации диагностического процесса это является достаточным периодом времени для выявления большинства нозологий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, дополнительный выходной для прохождения диспансеризации намерены предоставлять гражданам старше 40 лет. При этом в Академии труда и социальных отношений предложили вариант предоставления для этой цели не одного, а двух-трех дней.

Читайте также: Спасёт ли граждан России дополнительный выходной?