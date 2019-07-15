Ньон, Швейцария, 15 июля, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил рекордное число заявок на покупку билетов на чемпионат Европы 2020 года. Об этом 15 июля сообщается на сайте организации.

Ben Sutherland УЕФА

Отмечается, что на первом этапе продажи билетов поступило 19,3 млн заявок. Причём перед Евро-2016 за аналогичный период было подано заявок на 11 млн билетов.

Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. Впервые первенство континента примут 12 городов в 11 странах. В России четыре матча чемпионата состоятся в Санкт-Петербурге.

Читайте также: Два арбитра из России назначены на матчи отбора на Евро-2020