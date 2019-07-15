Лос-Анджелес, США, 15 июля, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Актриса Скарлетт Йоханссон высказалась против политкорректности в актерской работе. О скандале вокруг актрисы и ЛГБТ-сообщества сообщило издание Entertainment Weekly 14 июля.

Instagram.com/seriouslyscarlett Скарлетт Йоханссон

Издание Daily Mail также опубликовало материал, в котором приводилась цитата Йоханссон о ситуации, в которой актрисе пришлось сняться с роли трансгендерного персонажа из-за собственной традиционной ориентации и критики со стороны представителей сексуальных меньшинств.

Скарлетт Йоханссон, актриса «Вы, как актер, должны иметь право играть любого человека, любое дерево или любое животное, потому что это ваша работа и требования вашей работы».

Актриса также добавила, что чувствует: её профессия должна быть свободна от социальных изменений, которые сегодня сильно давят на актерство. Ее слова были раскритикованы в СМИ. Йоханссон пришлось повторно прокомментировать ситуацию, чтобы прояснить свое отношение к проблеме актерских кастингов.

«Вопрос, на который я отвечала в беседе с журналистом, касался противостояния между политкорректностью и искусством, — объяснила Йоханссон. — Я лично чувствую, что в идеальном мире любой актер должен уметь играть кого угодно, а искусство во всех его проявлениях должно быть защищено от политкорректности. Именно об этом я и говорила».

В 2018 году актриса должна была сниматься в кинодраме «Rub & Tug» британского режиссера Руперта Сандерса. Фильм рассказывал о женщине, которая называла себя Данте «Текс» Джилле и, вероятно, являлась трансгендером. На главную роль пригласили Скарлетт Йоханссон, что повлекло за собой критику со стороны ЛГБТ-представителей.

Аргументами для критики служил тот факт, что Йоханссон, являясь белой цисгендерной (то есть соответствующей своему полу и гендеру) женщиной, заняла бы рабочее место, которое могло достаться настоящему трансгендерному актеру. В результате актриса снялась с роли.

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