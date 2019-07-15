Москва, 15 июля, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поддержал движение в развитии семейного бизнеса в России.

AlexanderStein Бизнес

«Что касается семейного бизнеса, конечно, нужно двигаться в этом направлении. Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства», — сказал он в ходе встречи с президентом ТПП Сергеем Катыриным.

Он предложил ввести понятие семейного патента.

«Мы полагаем, что введение такого семейного патента не только позволит избежать этих излишних расходов и трудовых затрат, но и, второе, это, конечно, даст возможность узаконить тех членов семьи, которых зачастую, это сами предприниматели говорят, они не оформляют», — сказал он.

Сейчас, отметил президент ТПП, приходится оформлять около 40 документов «по каждому члену семьи надо представить в порядке отчетности по тем трудовым отношениям, которые у них складываются внутри семьи».

Такое решение позволит вывести из тени бизнес.