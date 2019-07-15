Ада Маршания: Мы сядем после встречи с российскими парламентариями
Москва, 15 июля, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В Госдуме тепло приветствовали грузинскую делегацию во главе с Георгием Ломия, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
Duma.gov.ru
Депутат парламента от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания
В Госдуме проходит заседание межпарламентской группы диалога Россия-Грузия. Грузинскую делегацию возглавляет депутат Георгий Ломия, также в заседании участвуют депутаты парламента Грузии Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) тепло приветствовал гостей, обнял их и пригласил садиться.
«Мы сядем после этой встречи», — пошутила в ответ Маршания.
В Совфеде также пройдет встреча парламентариев и грузинской делегации.