Киев, 15 июля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают выпуск государственной энергетической компанией «Нафтогаз Украины» евробондов на общую сумму около $1 млрд в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

Gov.ua НАК «Нафтогаз Украины»

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной информации, компания разместила пятилетние еврооблигации на €600 млн с доходностью 7,125% и трехлетние еврооблигации на $350 млн с доходностью 7,375%.

«Это значительно лучше условий, которые нам предлагали в ноябре прошлого года. Мы сделали размещения на максимальную сумму, согласованную нам кабинетом министров, и дешевле максимальной согласованной ставки. Еврооблигации выпущены без государственных гарантий», — сказано в комментарии госкомпании.

Отдельно в «Нафтогазе» подчеркнули, что компания была готова к выпуску евробондов еще в мае 2019 года, однако вышла на рынок сейчас, поскольку согласие правительства была получено лишь 5 июля.

Эксперт по энергетике Дмитрий Марунич констатирует, что «Нафтогаз» таки «уломал» премьер-министра Владимира Гройсмана на размещение еврооблигаций. Он также подтверждает, что нынешняя ставка существенно ниже, чем в ноябре 2018 г., когда отчетливо вырисовывалась перспектива занять под огромные почти 11%. Вместе с тем, Марунич задается вопросом, куда же подевалось дешевое финансирование от ЕБРР для украинской энергетики.

«Не знаю как вы, я хорошо помню, сколько былых побед было связано с этим кредитом. Ставки там куда ниже, чем 7,375%, как в последнем случае. Сейчас о победах минувших дней вспоминать не принято… Увеличивая долг, «Нафтогаз» продолжает демонстрировать всем, что он никуда с недоделанного газового рынка страны исчезать не собирается. Эта музыка будет играть вечно», — подчеркивает Дмитрий Марунич.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации украинской стороны, запрос инвесторов на ценные бумаги «Нафтогаза» в 2,5 раза превысил предложение. Еврооблигации компании купили более 120 инвесторов из Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки. Ожидается, что деньги на счет компании поступят 19 июля. В госкомпании информируют, что организаторами сделки выступили Citi и Deutsche Bank, юридическими советниками — Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO и другие.

В рамках проводимой сейчас на Украине реформы энергетического сектора компания вместо «Нафтогаза Украины» должны появиться несколько независимых компаний, отдельно по транспортировке природного газа. отдельно по добыче и поставке

12 июля глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что разделение НАК «Нафтогаз Украины» давно является «насущной необходимостью».