Анкара, 15 июля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. В Турцию продолжаются поставки компонентов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Как сообщили сегодня, 15 июля, в министерстве обороны страны, на авиабазе Мюртед под Анкарой приземлился уже девятый военно-транспортный самолет ВКС России.

Владислав Осипов ИА REGNUM Комплекс С-400

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«Продолжаются поставки воздушных и противоракетных системных материалов для С-400. В рамках этого процесса на взлётно-посадочной полосе приземлился девятый самолёт», — говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1150697986504167424

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Как сообщало ИА REGNUM, контракт на поставку четырёх дивизионов зенитных ракетных комплексов С-400 Россия и Турция заключили в 2017 году. Его стоимость оценивается в 2,5 млрд долларов. Сделка вызвала недовольство со стороны Вашингтона, который потребовал отказаться от закупки российских С-400 в пользу американских систем ПВО Patriot. В противном случае США пригрозили Турции санкциями. Однако Анкара своего решения не изменила.

Поставки компонентов для С-400 в рамках контракта начались 12 июля.