Москва, 15 июля, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Законопроект о статусе ветеранов боевых действий для ополченцев Дагестана Госдума обсудит во втором чтении на этой неделе, предлагается существенно расширить их льготы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

brian.ch Автомат Калашникова (АК)

«Принятый нами в первом чтении законопроект предусматривал, что для данной категории устанавливаются только нематериальные права. Мы внимательно посмотрели эту ситуацию, и от лица фракции подготовлена и внесена поправка, которая приравнивает данную категорию к участникам боевых действий, что предполагает установление в том числе и материальных прав поддержки данной категории ветеранов, установление им ежемесячной денежной выплаты и ряда льгот по жилищно-коммунальному хозяйству и иных льгот», — заявил Неверов.

Перечень лиц, наделенных статусом ветеранов боевых действий, расширяется. В него включаются оказывавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года содействие федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, в выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан и принимавших непосредственное участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны республики.

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