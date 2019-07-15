Москва, 15 июля, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») выступила с официальным обращением к СМИ в связи с появлением ряда публикаций, в которых, по ее словам, распространяется клевета. Обращение появилось на странице депутата в соцсети 15 июля.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

«Официально обращаюсь к редакциям издательств, распространяющих клевету в отношении меня накануне Царских дней… СМИ публикуют «сенсационные» новости со мной в главной роли», — заявила Поклонская.

В «новостях», о которых пишет Поклонская, речь идёт о секте царебожников.

«Уж не знаю, чей заказ вы выполняете, но если вы сегодня же не опомнитесь и не дадите опровержение данной новости, бесстыжим образом ссылаясь на интервью со мной, которого не было, завтра же подготовлю иск в суд», — говорится в заявлении Поклонской.

Депутат также обращает внимание, что готова дать комментарий, но просит не ссылаться на «осведомлённые источники», заявляя, что в ее «окружении таких нет».