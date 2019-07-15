Киев, 15 июля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден инициировать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, поскольку партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» задает ключевые тренды на парламентских выборах. Об этом 15 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Денис Кирюхин.
«В ходе избирательной кампании ключевые тренды задает «Оппозиционная платформа», Зеленский вынужден реагировать на повестку дня. Он должен был определяться в ситуации», — сказал Кирюхин.
При этом он считает, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон также выступают за возобновление переговоров между Киевом и Москвой, которых не было около двух лет.
«Около двух последних лет не было прямых телефонных переговоров между украинским и российским президентом. Наши европейские партнеры — сторонники возобновления «нормандского формата» и переговорного процесса, чтобы выйти из тупика, который сейчас сложился. В любом случае это вынуждало Зеленского сделать первый шаг к диалогу», — рассказал Кирюхин.
Он прогнозирует, что до осени в «нормандском формате» переговоров не будет прорывов, поскольку у Зеленского еще нет коалиции и своего правительства.
«Вряд ли до осени можно говорить о каком-то прорыве. Во Франции, Германии, да и в Украине есть общий консенсус, что сначала в Украине должна сформироваться новая власть… Нужно формирование парламента, нужно формирование правительства. В зависимости от этой конфигурации будет видно, насколько украинская сторона будет иметь возможность реализовать взятые на себя обязательства. Подписать можно что угодно, но будет ли у Зеленского возможность реализовать то, о чем он договорится, если он договорится», — подытожил Кирюхин.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля пресс-служба Кремля проинформировала о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отмечается, что разговор инициировала украинская сторона.
«Обсуждались вопросы урегулирования на востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов», — заявили в Кремле.
Позже Офис президента Украины проинформировал, что президенты обсудили освобождение пленных моряков и других украинцев.