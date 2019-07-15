Киев, 15 июля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден инициировать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, поскольку партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» задает ключевые тренды на парламентских выборах. Об этом 15 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Денис Кирюхин.

Gov.ua Владимир Зеленский

«В ходе избирательной кампании ключевые тренды задает «Оппозиционная платформа», Зеленский вынужден реагировать на повестку дня. Он должен был определяться в ситуации», — сказал Кирюхин.

При этом он считает, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон также выступают за возобновление переговоров между Киевом и Москвой, которых не было около двух лет.

«Около двух последних лет не было прямых телефонных переговоров между украинским и российским президентом. Наши европейские партнеры — сторонники возобновления «нормандского формата» и переговорного процесса, чтобы выйти из тупика, который сейчас сложился. В любом случае это вынуждало Зеленского сделать первый шаг к диалогу», — рассказал Кирюхин.

Он прогнозирует, что до осени в «нормандском формате» переговоров не будет прорывов, поскольку у Зеленского еще нет коалиции и своего правительства.

«Вряд ли до осени можно говорить о каком-то прорыве. Во Франции, Германии, да и в Украине есть общий консенсус, что сначала в Украине должна сформироваться новая власть… Нужно формирование парламента, нужно формирование правительства. В зависимости от этой конфигурации будет видно, насколько украинская сторона будет иметь возможность реализовать взятые на себя обязательства. Подписать можно что угодно, но будет ли у Зеленского возможность реализовать то, о чем он договорится, если он договорится», — подытожил Кирюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля пресс-служба Кремля проинформировала о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отмечается, что разговор инициировала украинская сторона.

«Обсуждались вопросы урегулирования на востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов», — заявили в Кремле.

Позже Офис президента Украины проинформировал, что президенты обсудили освобождение пленных моряков и других украинцев.