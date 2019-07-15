Москва, 15 июля, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Власти Евросоюза могут не тратить силы на то, чтобы призывать Россию «сохранить ДРСМД»: за последние пять лет ЕС потерял весь свой политический капитал влияния на руководство нашей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 15 июля, комментируя высказывания Йенса Столтенберга и Федерики Могерини.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведь

Как сообщалось ранее, и генсек НАТО, и глава дипломатического ведомства ЕС призвали Россию «сохранить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности». Столтенберг заявил, что в разрыве договора виновна Россия, но у нее есть еще «последний шанс» спасти этот договор. Могерини, в свою очередь, заявила о «глубокой обеспокоенности» ЕС из-за прекращения действия договора, но обратилась также только к властям России.

«НАТО призывает Россию «сохранить ДРСМД». Ему поддакивает Европейский союз. С НАТО всё понятно: альянс находится полностью под пятой США, а позиция Вашингтона по этому договору хорошо известна. Возвращать его на стезю здравомыслия придётся не словами. Что же касается призыва евросоюзовцев, то его стоит разобрать.

Меня позиция ЕС поражает даже не тем, что по своей сути она является проявлением наглого лукавства — всему миру хорошо известно, что в последние десятилетия военно-стратегическая ситуация обостряется только по инициативе США. Она меня поражает глупостью в демонстрации своей вопиющей политической недальновидности. Это надо было так испортить отношения с Россией, чтобы кричать теперь в пустоту: с какой стати Москва должна прислушиваться сегодня к призывам ЕС? Потому что боится потерять нарастающую динамику торгово-экономического сотрудничества? Так её давно нет. Потому что руководство России не захочет нанести ущерб политическому взаимопониманию? Так его тоже давно нет. Потому что Россия испугается ЕС? Нет, не испугалась и не испугается…

Другими словами, в Европейском союзе могут не тратить силы: после того, что в наших отношениях произошло с 2014 года, после всех известных евросоюзовских антироссийких козней последнего времени, в Москве призывы ЕС в любом случае восприняты не будут. Свой политический капитал влияния на руководство России Европейский союз слил в известную помойку и никогда его оттуда не достанет. Так что призывать без толку. Разве что чтобы перед заокеанским «большим братом» отчитаться», — отметил Михаил Демурин.