Вашингтон, 15 июля, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский возглавил рейтинг вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Michael Miller Сергей Бобровский

НХЛ поставила Бобровского на первое место в топ-10 рейтинга лучших вратарей лиги. Второе место занял другой российский голкипер Андрей Василевский, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Топ-10 выглядит следующим образом:

Сергей Бобровский («Флорида»). Андрей Василевский («Тампа»). Бен Бишоп («Даллас»). Кэри Прайс («Монреаль»). Марк-Андре Флёри («Вегас»). Туукка Раск («Бостон»). Джонатан Куик («Лос-Анджелес»). Джон Гибсон («Анахайм»). Брэйден Холтби («Вашингтон»). Джордан Биннингтон («Сент-Луис»).

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