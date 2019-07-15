Смоленск, 15 июля, 2019, 12:46 — ИА Регнум. В Смоленской области перед судом предстанет член организованного преступного сообщества, находившийся в розыске почти десять лет. Установить местоположение мужчины, обвиняемого по нескольким статьям УК РФ, в числе которых участие в преступном сообществе, вымогательство и незаконный оборот огнестрельного оружия, помогла система распознавания лиц московского метро, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета 15 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Преступное сообщество было организовано в конце 2000-х годов 31-летним жителем Смоленской области, который на тот момент находился в местах заключения, отбывая наказание сроком 14 лет. Члены ОПГ, считает следствие, по его указанию в августе 2009 года совершили убийство 33-летнего местного жителя в городе Гагарине. Также на счету банды многочисленные факты вымогательства у предпринимателей, поджоги автомобилей, приобретение и продажа наркотиков и оружия.

18 человек, в том числе и организатор преступного сообщества, ранее были приговорены к различным длительным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого и особого режимов. Один из членов ОПГ скрывался от следствия десять лет. Но в декабре 2018 года мужчина, находясь в московском метро, попал в поле зрения камер системы распознавания лиц. После этого он был задержан. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.