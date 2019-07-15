Рим, 15 июля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в понедельник, 15 июля, заявил, что доверяет своему заместителю, вице-премьеру и лидеру «Лиги» Маттео Сальвини, но считает, что необходимы «разъяснения» по «делу о русских деньгах», передает информагентство ANSA.

Dario Chiericoni Маттео Сальвини

Конте отметил, что не считает, что эта история может как-либо сказаться на работе правительства страны.

Как сообщалось ранее, СМИ распространили аудиозапись, на которой один из коллег Сальвини по партии, глава ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини якобы обсуждает с российскими предпринимателями получение 65 млн евро посредством ряда операций с продажей топлива.

Итальянские оппозиционеры убеждены, что «Лига» таким образом пыталась получить «русские деньги». Сальвини заявил, что никаких средств из России партия никогда не получала и что он не давал Савоини никаких заданий. Лидер «Лиги» выразил готовность к проверке счетов партии. Смысл своего предположительного разговора с российскими бизнесменами Савоини, по словам Сальвини, должен объяснить сам.

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