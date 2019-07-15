Ярославль, 15 июля, 2019, 12:32 — ИА Регнум. 15 июля в Ярославле состоялась торжественная закладка нового хирургического корпуса областной онкологической больницы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В церемонии приняли участие министр здравоохранения России Вероника Скворцова, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, депутат Госдумы России, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Закладка хирургического корпуса онкобольницы в Ярославле

Общая площадь 8-этажного здания составит 20 108 квадратных метров. В нем разместятся 12 операционных, отделение эндоскопических исследований, палаты на 266 коек и диагностический центр.

«Здесь будет все, включая все методы комбинированной хирургии и реанимации, методы диагностики, методы радиологической терапии, в комплексе с тем онкологическим диспансером, который имеется сегодня. И очень мощная эндоскопия. Возможно, по этому направлению центр будет работать для всех регионов страны, в целом для Российской Федерации. Мы очень надеемся, что строители не подведут, что будет все по тому графику, который сегодня заявлен, что к концу 2021 года мы с вами сможем разрезать ленточку и ввести в эксплуатацию этот центр, который будет служить и жителям Ярославской области, и жителям рядом находящихся областей. Хочу пожелать всем успешной работы», — сказала на торжественной церемонии министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Стоимость работ составляет почти 2 млрд рублей, большая часть из них выделена из федерального бюджета. Подрядчиком строительства выступает «Группа компаний ЕКС». Работы должны завершиться в четвертом квартале 2021 года.