Сеул, 15 июля, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Представители южнокорейской Seoul Business Agency (SBA) подписали меморандум о взаимопонимании с представителями вьетнамской компанией VTVcab. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

(сс) Quangpraha Хошимин

Согласно данному соглашению, компании будут сотрудничать в сфере маркетинга и дистрибуции с целью выхода южнокорейских компаний на рынок Вьетнама.

Известно, что представители компаний будут содействовать двусторонним торговым консультациям, кроме того компания SBA планирует открыть во Вьетнаме автономный магазин Seoul Made.

«Во Вьетнаме многие компании выдают свою продукцию как южнокорейские бренды, тем самым обманывая потребителей. Мы создадим официальное торговое пространство, на котором совместно с представителями VTVcab представим продукцию, вызывающую доверию», — сообщили представители компании Seoul Business Agency.

Известно, что 4 июля представители вьетнамской компании VTVcab открыли центр поддержки телевизионного маркетинга MSC, через который компания будет заниматься распространением южнокорейской продукции на территории Вьетнама и осуществлять всестороннюю поддержку вьетнамских потребителей.