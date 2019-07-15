Пекин, 15 июля, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Количество станций подзарядки электромобилей по всему Китаю превысило 1 млн единиц на конец июня 2019 года, сообщили в Альянсе развития инфраструктуры зарядки электромобилей Китая, передает 14 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Это означает, что станций подзарядки стало больше на 69,3% относительно того же периода 2018 года. Среди всех станций зарядки 412 тыс. являются общественными и 590 тыс. — частными.

Продажи автомобилей в Китае остались вялыми в первом квартале текущего года, продолжив вялый тренд, взятый еще в 2018 году, когда падение рынка составило 12,4%.

Тем не менее в первом полугодии 2019 года продолжился рост продаж электромобилей, который достиг 49,6%. В июне продажи взлетели на 80% относительного того же месяца 2018 года.