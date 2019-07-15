Раменское, Московская область, 15 июля, 2019, 12:28 — ИА Регнум. В Московской области правоохранители задержали «вора в законе» Олега Шишканова по делу о похищении и убийстве депутата, сообщает 15 июля пресс-служба СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, Шишканов причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. В настоящее время следователи проверяют его на причастность к другим преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Раменского района Татьяна Сидорова, ее муж, младший сын и сестра пропали в феврале 2012 года. Следователи обнаружили в доме депутата многочисленные следы крови.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «убийство двух и более лиц, похищение двух и более лиц группой лиц из корыстных побуждений».

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