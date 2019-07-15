Киев, 15 июля, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ошибается, считая, что страны — участницы нормандской четвёрки постоянно думают, как помочь Украине, заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович 14 июля в эфире телеканала 112.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я думаю, что он ещё молодой президент, он думает, что глобус мира состоит из одной Украины. Поверьте мне, господин Зеленский, они мало о нас думают… Если мы думаем, что они всё время думают об Украине — как помочь нам, как сделать, — вы ошибаетесь. Америка думает об Америке, Россия — о России, Германия — о Германии. А нам думать надо о себе», — считает парламентарий.

По его мнению, нормандский формат можно расширить, однако для этого могут понадобиться десятки лет, которых нет у Украины.

«А скажите, у нас есть эти годы войны? Мы опять будем воевать без конца? Я слышал заявление Зеленского «мы в течение года закончим войну». Нельзя это, господин Зеленский, не можем мы еще на год вот это вот ещё продлить, мы не выберемся из этого…» — отметил Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украина будет вести переговоры только с Россией, игнорируя власти ДНР и ЛНР.

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