Москва, 15 июля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Несмотря на то, что из-за шторма была снижена добыча нефти в Мексиканском заливе, которая сократилась примерно на 73%, этого оказалось недостаточным, чтобы глобальные нефтяные котировки возобновили активный рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Delo-group.ru Цистерны с нефтью

Аналитик отметил, что основным сдерживающим фактором роста цен на нефть является общее замедление экономического роста на фоне торговых войн между США и Китаем.

«Этот доминирующий фактор будет сохраняться еще очень долгое время и оказывать серьёзное давление на нефтяные цены», — считает Гасанов.

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По его словам, стабильность цен на нефтяном рынке связана с тем, что страны ОПЕК+ продолжили сокращать добычу нефти и подписали соглашение на девять месяцев. Крупные участники рынка понимают, что искусственное сокращение добычи нефти в последние годы стало носить постоянный характер, хотя изначально подобная мера должна была быть временной, чтобы остановить стремительное снижение нефтяных котировок.

«В итоге рынок адаптировался и сбалансировался в районе 66 долларов за баррель. На данный момент это так самая золотая середина рынка, которую мы будем наблюдать при сохранении текущих геополитических факторов влияния, — сказал эксперт. — В случае же разрешения торгового конфликта между США и Китаем, мы увидим значительный сдвиг в положительную сторону».

Гасанов считает, что волатильность нефтяному рынку на этой неделе придадут публикуемые данные от американских энергетических ведомств. В частности, публикация данных о недельных запасах сырой нефти в США от Американского института нефти (API) 16 июля; данные по запасам сырой нефти от Информационного агентства энергетики (EIA) 17 июля; данные об общем числе задействованных буровых установок в США от Baker Hughes 19 июля.

«В ближайшей перспективе цены на нефть останутся стабильными и будут торговаться в пределах 66—67 долларов за баррель для марки Brent, а сланцевая нефть марки WTI будет находиться в диапазоне от 59,60 до 60,86 доллара за баррель», — прогнозирует эксперт «Международного финансового центра».