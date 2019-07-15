Цены на нефть сохранят относительную стабильность
Москва, 15 июля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Несмотря на то, что из-за шторма была снижена добыча нефти в Мексиканском заливе, которая сократилась примерно на 73%, этого оказалось недостаточным, чтобы глобальные нефтяные котировки возобновили активный рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Аналитик отметил, что основным сдерживающим фактором роста цен на нефть является общее замедление экономического роста на фоне торговых войн между США и Китаем.
«Этот доминирующий фактор будет сохраняться еще очень долгое время и оказывать серьёзное давление на нефтяные цены», — считает Гасанов.
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По его словам, стабильность цен на нефтяном рынке связана с тем, что страны ОПЕК+ продолжили сокращать добычу нефти и подписали соглашение на девять месяцев. Крупные участники рынка понимают, что искусственное сокращение добычи нефти в последние годы стало носить постоянный характер, хотя изначально подобная мера должна была быть временной, чтобы остановить стремительное снижение нефтяных котировок.
«В итоге рынок адаптировался и сбалансировался в районе 66 долларов за баррель. На данный момент это так самая золотая середина рынка, которую мы будем наблюдать при сохранении текущих геополитических факторов влияния, — сказал эксперт. — В случае же разрешения торгового конфликта между США и Китаем, мы увидим значительный сдвиг в положительную сторону».
Гасанов считает, что волатильность нефтяному рынку на этой неделе придадут публикуемые данные от американских энергетических ведомств. В частности, публикация данных о недельных запасах сырой нефти в США от Американского института нефти (API) 16 июля; данные по запасам сырой нефти от Информационного агентства энергетики (EIA) 17 июля; данные об общем числе задействованных буровых установок в США от Baker Hughes 19 июля.
«В ближайшей перспективе цены на нефть останутся стабильными и будут торговаться в пределах 66—67 долларов за баррель для марки Brent, а сланцевая нефть марки WTI будет находиться в диапазоне от 59,60 до 60,86 доллара за баррель», — прогнозирует эксперт «Международного финансового центра».