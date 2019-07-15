Канберра, 15 июля, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Представители австралийской компании Gold Road Resources недавно отлили первые слитки золота, добытого на месторождении Gruyere. Об этом 15 июля передает Mail Online.

Австралийская компания Gold Road Resources

«У нас есть около двух миллионов тонн руды, которую мы добыли на сегодняшний день», — сказал управляющий директор компании Дункан Гиббс журналистам в Мельбурне в понедельник.

Ожидается, что на руднике Gruyere будут добывать 300 тыс. унций золота в год в течение следующих 12 лет.

Напомним, месторождение в Gruyere расположено недалеко от Лавертона в Западной Австралии.