Барнаул, 15 июля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин скептически отнёсся к намерению упростить выписку наркотических лекарств на дому. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM поручение вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой внести изменения в приказ о форме бланков соответствующих рецептов (Минздрав РФ должен исполнить его до 19 августа 2019 года), он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Медикаменты

Константин Николаевич, вы по-доброму смотрите на человека, но вы не представляете — с какой мразью сталкиваемся мы ». Константин Емешин «Я скептически отношусь к подобным заявлениям. Ибо медики есть медики, и они, как правило, руководствуются принципами гуманизма. А есть правоохранители, которые живут в реальной вертикали, и они, к сожалению, предпочитают иные подходы. Один полковник как-то в разговоре бросил мне фразу: «».

Как уже сообщало ИА REGNUM, об упрощении порядка назначения наркотических и психотропных обезболивающих больным, получающим лечение на дому, сообщил Интерфакс со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Речь идёт о поправках в приказ о форме бланков соответствующих рецептов.