Москва, 15 июля, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Введение санкций против российского госдолга нельзя полностью отрицать, но вероятность таких действий со стороны США совсем невысока — главным образом, потому что эффекта для российской экономики и валюты от таких мер практически не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Конгресс США одобрил очередной пакет санкций против РФ. В этот раз ограничения могут коснуться операций с российским госдолгом — конгрессмены выступили за то, чтобы их ограничить. Окончательное решение будет принято после того, как документ рассмотрят Сенат и президент США Дональд Трамп. Однако Гутенёв сомневается, что инициатива в итоге будет одобрена и реализована.

«Вероятность полностью отвергать нельзя, но учитывая ту высокую доходность, которую получают американские и европейские банки, и учитывая то, что у нас и значительный профицит бюджета, и положительный внешнеторговый баланс, и огромные золотовалютные резервы, я думаю, что американцы, понимая некую ритуальность подобных санкций для нашей экономики, вряд ли будут это применять», — считает Гутенев.

По его словам, США выборочно подходят к задействованию инструментов, а в случае с санкциями в отношении госдолга, РФ практически не пострадает.

«Для нас подобные шаги могут нести не столько угрозу, сколько вытеснение евроатлантических финансовых институтов с доходного рынка, за который, в общем-то, как правило, борются. Поэтому с вероятностью на 80−90% данная инициатива реализована не будет. А если и будет, то вызовет только лишь кратковременное спекулятивное колебание курса, не имеющее каких-то серьезных последствий для нашей национальной экономики», — уверен Гутенев.

Так, по его словам, даже сегодня курс рубля очень сильно недооценен — и это мнение различных зарубежных экспертов в том числе.

«Даже с учетом тех рисков, которые, как правило, закладываются в цену, курс должен быть в районе 57−58 рублей за доллар, а реально, если исходить из покупательной способности, внешнеторгового баланса и бюджетной обеспеченности, то в принципе в пределах 50−55 рублей. Теоретически, конечно, на волне истерии, которую раскачают игроки, стремящиеся на кросс-курсах валют заработать избыточные деньги, кратковременное какое-то поднятие возможно, но маловероятно. Максимум — 2−2,5 рубля, не больше», — предполагает Гутенев.

Он уверен, что и этот рост курса будет использован различными игроками финансового рынка с тем, чтобы получить более высокую доходность.

«А для каких-то серьезных изменений причин нет. Более того, я считаю, что рубль будет усиливаться, несмотря на корректировку его курса в бюджете. Думаю, что Центробанк будет пересматривать показатели, и, скорее всего, к концу года вряд ли курс будет выше, чем 63,5−64 рубля за доллар», — отмечает депутат.