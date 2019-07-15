Пекин, 15 июля, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Новый вид древней ящерицы был обнаружен группой ученых из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук под руководством профессора Цзинмая О’Коннора. Подробности открытия нового вида, найденный экземпляр которого сохранился в желудке икопаемого птицеящера микрораптора, публикует британский научный журнал Current Biology.

Анна Побежимова Рептилия

Новому виду рептилии дали название Indrasaurus Wangi. Как поясняет Science Times, родовое название (Индразавр) было навеяно древней ведической легендой, в которой громовержца Индру целиком поглощает дракон Вритра.

Индразавр принадлежит к группе меловых ящериц, но от обитавших в этот период на земле сородичей отличается наличием зубов, что ставит его особняком как в систематическом ряду, так и в экологическом. Судя по всему, новый вид имел в корне отличающуюся от других ящериц кормовую базу и занимал особое положение в экосистеме.

Это уже четвертый случай нахождения микрораптора, в желудке которого сохранились доступные для отнесения к той или иной филогенетической группе виды археофауны. Это позволяет расширить знания об экосистеме нижнего мела, в частности трофических связях организмов, обитавших более 100 млн лет назад. Так, благодаря находкам птиц, также сохранившихся почти целиком в желудках микрорапторов, ученые ещё раз убедились в том, что эволюционный переход от пресмыкающегося к птице шёл независимо в разных близкородственных группах, существовавших рядом или в геологически близкое время.

Напомним, микрорапторы — это род мелких покрытых перьями летающих ящеров, известных из нижнемеловых (140 — 100 млн лет назад) отложений в Китае. Являются наряду с ахреоптериксом важным доказательством родства птиц и рептилий. Предположительно, эти птицеящеры жили на деревьях и редко спускались на землю. Питались рыбой, ящерицами и мелкими птицами.