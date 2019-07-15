Улан-Удэ, 15 июля, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту убийства 13-летнего мальчика. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Бурятии, по подозрению в совершении преступления задержан 18-летний троюродный брат жертвы.

Следственное управление СКР по Республике Бурятия buryatia.sledcom.ru Юноша в Бурятии застрелил 13-летнего брата из найденного на улице пистолета

Тело мальчика с огнестрельным ранением груди было обнаружено в помещении столярной мастерской в селе Иволгинск Иволгинского района. На месте происшествия было обнаружено оружие, «конструктивно схожее с пистолетом Марголина», а также одна стреляная гильза. В ходе допроса родственник убитого сообщил, что пистолет нашел на улице, а выстрелил в младшего брата случайно.

«По данным следствия, 13 июля 2019 года в вечернее время обвиняемый возвращался с пастбища со своим несовершеннолетним троюродным братом, которому помогал искать коров. По пути на одной из улиц в селе Иволгинск на обочине они увидели пистолет и подобрали его. Чтобы рассмотреть оружие, они зашли в расположенную неподалеку столярную мастерскую, где обвиняемый подрабатывал подмастерьем. Внутри юноша стал изучать пистолет, а затем передернул затвор, навел ствол на несовершеннолетнего родственника и нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, выпущенная пуля попала мальчику в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый сразу позвал взрослых и рассказал, что произошло», — сообщили в СКР.

Молодому человеку уже предъявлено обвинение. Но, как добавили следователи, окончательная квалификация его действиям будет дана по окончании всех следственных действий на основании объективной оценки собранных доказательств.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор необходимой доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого молодого человека меры пресечения.

Подобные происшествия, к сожалению, не столь уж редкое явление в России. Как сообщало ИА REGNUM, в Рязани школьник случайно застрелил десятилетнего мальчика из охотничьего ружья. Мальчик захотел показать друзьям охотничье ружьё своего отца и достал его из отцовского сейфа. Аналогичные случаи произошли в Хабаровском крае и Кировской области.

В Дагестане молодая жительница Каспийска была случайно застрелена собственным трёхлетним сыном. По данным издания, мальчик случайно нажал на курок огнестрельного оружия «Сайга». Женщина скончалась от полученного ранения.

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