Мале, 15 июля, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Президент Мальдивской республики ИбрагимМохамедСолих сообщил журналистам, что, согласно национальной статистике, население страны к концу 2019 года достигнет отметки в 500 тыс. человек. По прогнозам, в островном государстве будут проживать 533 тыс. жителей, причем 30% от общего числа будут составлять выходцы из других стран.

Asimoosa Президент Мальдивской республики Ибрагим Мохамед Солих

Согласно последней переписи населения, проведенной в 2014 году, население Мальдивских островов, включая иммигрантов, составило 402 071 человек.

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, президент также подчеркнул важность решения проблемы оттока капитала из страны, который напрямую связан с деятельностью и процентным соотношением иностранного населения среди всех жителей страны. «Наши граждане должны пользоваться всеми возможностями в сфере занятости», — добавил политик.

Он также отметил, что в связи с ростом населения страны, а также доли иностранных граждан, его правительство планирует разработать новую миграционную политику.