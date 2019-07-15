Киев, 15 июля, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Для оказания решающего влияния на нынешний киевский режим нужны не один, а два звонка, и из Брюсселя, и из Вашингтона, но еще важнее, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и сам совершил два звонка — в Донецк и Луганск, отметил в понедельник, 15 июля, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.

Vinicius de Carvalho Venâncio Телефон

Как сообщалось ранее, Косачев заявил, что для того, чтобы остановить внутриукраинский конфликт в Донбассе, Евросоюзу достаточно будет сделать «один звонок в Киев». Но властям ЕС, по-видимому, удобнее вводить санкции против России, нежели предпринимать усилия для возвращения мира, отметил сенатор.

«Мне думается, что, говоря об «одном звонке в Киев, достаточном для остановки конфликта в Донбассе», Константин Косачёв упрощает. Даже если говорить собственно о нынешнем украинском режиме, то для оказания решающего влияния на него нужны два «звонка»: от ЕС и от Вашингтона. Но владеет ли нынешний киевский режим ситуацией на Украине? На мой взгляд, нет, не владеет. Ситуация на Украине в значительной мере вышла из-под его и тем более западного контроля. Совсем недавно в связи с идеей проведения телемоста Москва — Киев мы имели возможность в этом убедиться, увидеть, насколько новый президент Владимир Зеленский находится в зависимости от украинских шовинистов, боится их.

Да, на Украине с 2014 года правят марионетки, и это марионетки не только ЕС, но и, как я уже сказал, в более значительной степени, марионетки США, но не это главное. Главное — это то, что украинский национализм в 2000-е годы окончательно переродился в шовинизм. Это один из тех демонов, которых в 1991 году разбудил тот самый «благословенный» распад СССР, о котором недавно говорил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Вместе с шовинизмом тогда были разбужены различного рода губительные фобии, особенно в отношении русских, политические увлечения нацистского свойства, реваншизм. Пример с поляком Туском, кстати говоря, в этом контексте весьма показателен: он один из руководителей ЕС, но разве он может что-то поделать с тем, например, что на Украине сегодня гордятся теми, кто в известные годы вырезал поляков только за то, что они поляки? Вот так же и с конфликтом в Донбассе: там-то это вообще конфликт с русскими!

Так что путь к прекращению конфликта в Донбассе лежит не через «звонок из Брюсселя» Владимиру Зеленскому или кому-то ещё в Киев, а через звонки Владимира Зеленского главам ДНР и ЛНР. Его готовность и способность сделать такие звонки и должна, на мой взгляд, послужить критерием его готовности к серьёзному разговору с Москвой», — отметил Михаил Демурин.