Киев, 15 июля, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Во время сегодняшнего заседания Подольского районного суда могут освободить главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган 15 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Facebook.com Кирилл Вышинский Кирилл Вышинский

Сарган обвинила Конституционный суд Украины в том, что он заботится об интересах «террористов» и «государственных изменников».

Она также добавила, что Вышинского можно было бы обменять на украинских моряков, задержанных во время попытки несанкционированного прохода через Керченский пролив, а также ещё на нескольких человек, которых Украина считает «политическими заключёнными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что во время заседания суда украинские радикалы могут устроить провокацию, чтобы не допустить освобождения Вышинского.

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