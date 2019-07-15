Анкара, 15 июля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар провел телефонные переговоры с заместителем министра обороны США Марком Эспером. В ходе переговоров обсуждались вопросы поставки в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400, а также возможность их пагубного влияния на проект F-35.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в ходе разговора Хулуси Акар заявил: «Турция подвергается серьезной воздушной и ракетной опасности, и в связи с этим закупка С-400 стала именно вынужденной необходимостью, а не прихотью. Продолжается оценка американского предложения по вопросу приобретения системы Patriot». Министр отметил, что работы по проекту истребителя пятого поколения F-35 должны продолжаться согласно плану, и подчеркнул, что Турция является партнером в рамках проекта. Касательно влияния друг на друга систем F-35 и С-400 он констатировал, что Турция предлагает создать рабочую группу по данному вопросу, в которую может быть включена и комиссия НАТО. Хулуси Акар указал, что позиция Турции остается неизменной, и подчеркнул, что Турция выполняет все взятые на себя обязательства по проекту F-35. Кроме того, министр отметил, что закупка С-400 не изменит стратегического подхода Турции, и добавил, что спад отношений между двумя странами не принесет пользы ни Турции, ни США, ни НАТО.