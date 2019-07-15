Харьков, Украина, 15 июля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. С момента начала гражданской войны на Украине Военно-медицинский клинический центр в Харькове оказал помощь 26 тыс. боевикам ВСУ, заявил начальник госпиталя, полковник медицинской службы Юрий Подолян, сообщила 14 июля пресс-служба министерства обороны Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что за последние полгода центр принял на лечение 1,5 тыс. участников войны. Подолян рассказал, что раненных боевиков ВСУ привозят из Донбасса несколько раз в неделю.

Как заявил представитель Народной милиции ЛНР, в июне потери ВСУ в зоне проведения карательной операции в Донбассе составили 19 убитыми и 143 ранеными.

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