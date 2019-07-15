Владивосток, 15 июля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Японии следовало бы вспомнить о событиях двадцатых годов прошлого века, когда Советская Россия без всяких проволочек признала право японцев на Сахалин, исходящее из военной победы в Русско-японской войне. А уже в 1945 году Японии следовало так оборонять острова, как сейчас она возмущается по этому вопросу, такую точку зрения в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил один из авторов историко-фортификационного портала KFSS Глеб Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Исследователь подчеркнул, что в 1925 году СССР практически безоговорочно признал право Японии на южную часть Сахалина, только на основании того, что эти территории были захвачены Японией в период Русско-японской войны 1904−1905 годов.

Глеб Ильинский «Право сильного было признано безоговорочно, и вплоть до 1945 года, пока нога русского солдата не ступила на эти земли, над ними распространялось японское управление».

Как рассказал историк, разделение Курильских островов фактически началось ещё в 1855 году, когда Российская империя предъявила на них права императорской Японии. Договором того года острова оставались за Японией, России же достались все остальные. В 1875 году в обмен на все Курилы Россия принимает от Японии весь Сахалин. В 1905 году Япония высаживает на Южный Сахалин свои войска и отнимает его у России. В 1925 году Советская Россия признаёт право Японии на Южный Сахалин и Курилы.

Глеб Ильинский «А потом случился 1945 год, и СССР высаживает десант на Курилы и Сахалин и отбивает эту территорию у японцев. В то же самое время, по договорённости с союзниками, Тихоокеанский флот готовится провести десантную операцию на Хоккайдо, однако в последний момент её отменяют. Фактически, в случае, если бы эта операция состоялась, Япония разделила бы судьбу Германии и Кореи, которые долгие годы были разделены на два лагеря — социалистический и капиталистический. Сейчас бы всё по-другому было».

Эксперт обратил внимание на то, как СССР в 1925 году отнёсся к завоеваниям Японии, и как Япония реагирует на результаты Второй мировой войны во времени настоящем.

Глеб Ильинский «Во взаимоотношениях России и Японии следует сравнить подходы: Советская Россия признала победу за Японией и её право на завоеванные территории. Когда же СССР захватил эти земли обратно, возмущению Японии нет конца. Вы бы тогда эти острова так обороняли, как сейчас возмущаетесь! Чего после драки кулаками махать?»

Тем более что тогда позиция СССР была крайне миролюбива: «Союз Советских Социалистических Республик соглашался на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с тем условием, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией» — следовало из советско-японской декларации 1956 года.

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Однако, выразив ясные намерения дружить с США, Япония фактически сама лишила себя любой возможности переговоров по островам, так как позиция СССР в этом вопросе была неизменной и твёрдой: американской ноги не должно быть на Курилах. И их там нет до сих пор. А пока Курилы находятся в составе СССР и сейчас России, то Охотское море обладает всеми правами моря внутреннего, на которое распространяется юрисдикция прибрежного государства.

Закрыв Охотское море, СССР, а затем Россия получили шельф, биологические ресурсы и огромную внутреннюю территорию для решения задач ядерного сдерживания силами ВМФ. Курилы нужны для обеспечения выхода сил флота в Тихий океан с мест базирования в районе Камчатки и Охотского моря.

Глеб Ильинский «До сих пор подводные лодки и корабли ходят Курильскими проливами. Поэтому после вхождения Курил в состав СССР острова постоянно укреплялись: береговые батареи, противодесантные средства, средства ПВО. Также на островах активно развивалась добыча рыбы. Как известно, в рамках развития Северного морского пути Курилам отводится роль крайней береговой базы для заправки и обслуживания судов».

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия не намерена возвращать Японии ни один остров южных Курил, заявил политолог Джеймс Браун на страницах близкой к японскому МИД газеты The Japan Times. Зато российское предложение создать безвизовую зону между Хоккайдо и Сахалинской областью Браун считает достойным внимания как позволяющее японцам обеспечить «доступ и влияние» на этих территориях.