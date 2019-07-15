Оренбург, 15 июля, 2019, 11:04 — ИА Регнум. В Пономаревском районе Оренбургской области суд обязал главу райадминистрации расторгнуть трудовой договор со своим заместителем. Основанием для отставки стало отсутствии сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера замглавы района при трудоустройстве, а также супруги чиновника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

С исковым заявлением в суде выступил прокурор. До этого он вносил главе Пономаревского района представление, где требовал устранить нарушения антикоррупционного законодательства. Однако вопрос расторжения договора был проигнорирован.

Тогда прокурор потребовал в суде признать бездействие администрации незаконным и уволить заместителя главы района. Судебная инстанция удовлетворила требования прокуратуры в полном объеме. Решение в законную силу не вступило.