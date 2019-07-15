Курс на понижение: ЦБ РФ создаёт дефицит долларов на валютном рынке?
Москва, 15 июля, 2019, 11:03 — ИА Регнум. В РФ государство скупает валюту на местном финансовом рынке и тем самым занижает курс рубля, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные журнала Economist, согласно которым рубль оказался самой недооцененной валютой мира, если опираться на так называемый «Индекс бигмака».
По последним данным, как отметил Комолов, за 2018 год соотношение покупательной способности доллара к рублю (не по бигмаку, а по целому ряду товаров) составило 1:24.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году, если верить журналу Economist, бигмак в США стоит 5,74 доллара, а в России — 130 рублей (чуть более 2 долларов). По этому соотношению доллар США должен стоить 22,65 рубля, но на бирже американская валюта торгуется на уровне почти 63 рублей за доллар. Иными словами, российский рубль недооценен почти в три раза.