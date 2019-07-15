Пхеньян, 15 июля, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Северная Корея осудила покупку Южной Кореей американских истребителей «стелс» F-35A. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление МИД КНДР. Пхеньян расценил этот шаг как подготовку к вторжению на Север и нарушение достигнутых договорённостей о разрядке напряженности.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель-бомбардировщик F-35

В марте в Южную Корею уже прибыли два новейших истребителя, а в середине июля прибудет ещё одна партия. Всего до 2021 года Южная Корея получит 40 F-35A. КНДР считает, что приобретение истребителей необходимо для завоевания превосходства в воздухе на начальных этапах боевых действий. Особые опасения Пхеньяна вызывают технические характеристики истребителей, которые фактически не поддаются обнаружению устаревшими средствами ПВО КНДР и кардинально превосходят по своей боевой мощи ВВС Северной Кореи, на вооружении которых, главным образом, находятся самолеты второго и третьего поколения, произведённые в 1950-х — 1970-х годах.

Кроме того, КНДР добивается вывода американских войск с полуострова и уменьшения присутствия США в регионе, а поставки самолётов в Южную Корею свидетельствуют об усилении позиций США в Северо-Восточной Азии.