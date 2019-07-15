Орел, 15 июля, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.

Мефодий Захаревич. Консилиум. 1950

«с 15 числа мы уходим на одну ставку и отказываемся от переработок, это минимум что мы можем сделать, чтобы привлечь внимание к нашей беде под названием чиновники. Пускай теперь они посмотрят, сколько реально зарабатывает фельдшер. С 15 июля «итальянская» забастовка», — написал на странице в соцсети председатель региональной ячейки профсоюза «Действие» Дмитрий Серегин.

Вместе с тем, как сообщил Серегин, по рекомендации представителя прокуратуры медики приняли решение временно отложить отказ от выездов в неукомплектованных бригадах — до результатов проверок, которые сейчас проводят прокуроры, представители Следственного комитета, росздавнадзор и трудовая инспекция.

«С сегодняшнего дня профком профсоюза медработников Действие уходит на одну ставку, это 4−5 человек. После этого в августе к нам присоединится часть наших коллег. Всего в нашем профсоюзе 34 человека, однако, к сожалению, не все могут уйти на ставку, так как из-за низких зарплат они вынуждены работать на полторы ставки и больше, чтобы просто элементарно платить за кредиты, ипотеки, кормить детей», — прокомментировал ИА REGNUM Дмитрий Серегин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля этого года по решению властей СМП Плещеевской больницы было присоединено к городской станции скорой помощи — вопреки протестам медиков. Врачи и фельдшеры скорой после объединения неоднократно заявляли о резком увеличении нагрузки на медиков. По словам сотрудников скорой, на вызов нередко отправляется по одному медработнику вместо двух. Кроме того, медработники из Плещеевской ЦРБ, прикрепленные к БУЗ «Станция скорой медицинской помощи», лишились «сельских доплат», а «городские» медики заявляли, что из-за возросшей нагрузки, в том числе и за счет сельских районов, им также полагаются сельские льготы. Отметим, что конфликт, который развивался в регионе на протяжении последних месяцев, 20 июня дошел до президента — во время «прямой линии» Владимир Путин увидел сообщение от орловских фельдшеров с жалобой на снижение зарплаты и поручил разобраться. СК начал проверку.

Прокуратура Орловской области тогда же, в конце июня, сообщила о том, что решение о создании единой службы скорой медицинской помощи на территории Орла и Орловской области было принято чиновниками регионального департамента здравоохранения с нарушением прав сотрудников скорой.

Об этом: Орловская прокуратура поставила на место чиновников от здравоохранения