Ухань, Китай, 15 июля, 2019, 10:12 — ИА Регнум. В китайском городе Ухань загорелся известный в городе отель, сообщает агентство Синьхуа.

David Baron Ухань

Пожар начался около 15:00 по местному времени 14 июля в столетнем отеле Цзянхань, расположенном в столице центральной китайской провинции Хубэй городе Ухань. К 18:00 по местному времени пламя удалось взять под контроль, сообщили в пожарном департаменте.

Отель представляет собой пятиэтажное здание, находящееся в настоящее время на реконструкции. Верхние этажи отеля оказались повреждены, однако никто не пострадал. Начато расследование причин возгорания.