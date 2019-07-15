Ростов-на-Дону, 15 июля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли продолжит свою карьеру в Ростовской области, как предсказал ранее министр инфраструктуры страны Владимир Омелян. Вместе с тем Ростов-на-Дону придётся нынешнему главе государства по душе, считает ростовский политтехнолог, генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Если Владимир Зеленский когда-нибудь (например, после завершения своего президентского срока или уйдя на пенсию) решит переехать в Ростов, мы будем не против. И наш город ему понравится», — прокомментировал собеседник агентства.

ИА REGNUM напоминает, что Омелян посредством социальных сетей выступил с резкой критикой в адрес Зеленского, предсказав ему скорое бегство в Россию.

«И поедете Вы в Ростов, вести «Смехопанораму» на региональном телевидении. Повтора 2010 года не будет. Как бы кому этого ни хотелось», — написал украинский министр на своей странице в Facebook.

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