Яунде, 15 июля, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Правительство Камеруна на этой неделе начало реализацию новой стратегии по борьбе с террористами «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает VOA Africa.

Kevin Payravi Коза

Отмечается, что власти страны распределят тысячи коз и овец среди молодых жителей в деревнях на границе с Нигерией, где чаще всего происходит вербовка в ряды боевиков.

Программа направлена на обеспечение жителей домашним скотом для обретения основного средства дохода, чтобы остановить тактику вербовки боевиков. Представители правительства страны выразили надежду на то, что домашний скот даст средства к существованию «тысячам уязвимых семей и помешает им присоединиться к экстремистам».

Отмечается, что к концу года правительство Камеруна планирует распределить 60 000 коз и овец. Министр животноводства, известный как «доктор Тайга», сказал, что животных получат те, кто пострадал в борьбе с «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он сказал, что инициатива состоит в том, чтобы помочь семьям, которые являются наиболее уязвимыми, получать доход. По словам «доктора Тайги», с животными они обеспечат свои основные потребности, позаботятся о своих семьях и смогут избежать соблазнов, которые могут поставить под угрозу «мир и принести хаос».