Барнаул, 15 июля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Освобождение от работы с предоставлением дополнительного оплачиваемого выходного для прохождения диспансеризации — весьма здравая идея, но на практике не слишком эффективная — из-за проблем в самой медицине. Свои доводы об этом корреспонденту ИА REGNUM изложили кандидаты медицинских наук — алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин и практикующий хирург, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

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«Дополнительный выходной — это хорошо, но самое главное, чтобы этот профилактический осмотр был эффективным. Знаю одного чиновника, который был вынужден два дня потратить на диспансеризацию. По мобильному он мне тоскливо сообщал, что сидит в очереди для приема в кабинете следующего специалиста. Очевидно, что здесь необходима проработанная логистика движения пациентов по кабинетам, чтобы день не был потрачен на сидение в очередях. И самое главное, необходимо, чтобы пациент направлялся на дообследование и, если необходимо, то на лечение». Константин Емешин

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Разработка законопроекта об увеличении числа оплачиваемых выходных не представляет большой сложности, дело за организацией процесса диспансеризации, чтобы он перестал быть формальным и сводиться лишь к заполнению документации, считает Павел Шумихин.

«Пока в первичном звене существует большой некомплект участковых терапевтов, ждать большой отдачи от диспансеризации даже с принятием такого полезного законопроекта не приходится». Павел Шумихин

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Напомним, новый порядок диспансеризации и профилактических осмотров вступил в силу с 6 мая 2019 года. Отныне граждане, чей возраст старше 40 лет, смогут проходить диспансеризацию каждый год. Сами медики считают, что по сравнению с прошлым порядком, действовавшим с 2017 года, новый — это несомненный шаг вперед: добавились обязательное проведение на первом этапе общего анализа крови, а также скриниговые исследования для раннего выявления онкопатологии.

«Вместе с тем отсутствует уверенность, что ослабленное первичное звено способно потянуть такой огромный пласт работы, как это предполагается нормативными документами по диспансеризации — ведь некомплект участковых терапевтов даже в крупных городах достигает 50 и более процентов», — подчеркнул Павел Шумихин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива о наделении жителей России правом на дополнительный ежегодный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации прорабатывается в Минтруде. Речь идёт о гражданах, которым больше 40 лет. При этом в Академии труда и социальных отношений предложили вариант предоставления не одного, а двух-трех дней на диспансеризацию, чтобы подход к обследованию здоровья не был формальным.

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