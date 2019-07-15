Пекин, 15 июля, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Финансирование инициативы «умных городов» Китая, как ожидается, преодолеет отметку $38,92 млрд к 2023 году, говорится в докладе консалтинговой компании International Data Corporation (IDC), сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

JCT 600 Умный город

В 2018 году Пекин вместе с Шанхаем заняли пятое место в мировом рейтинге финансирования «умных городов», говорится в докладе IDC. Приоритетными направлениями финансирования стали энергетические и инфраструктурные проекты, безопасность данных и «умный транспорт», которые в период с 2019 по 2023 годы должны привлечь более половины всех денежных средств, выделяемых на «умные города» Китая.

Отметим, что консалтинговая компания International Data Corporation была основана в 1964 году в американском городе Фремингем, штат Массачусетс. Она специализируется на изучении рынка информационных технологий и телекоммуникаций.