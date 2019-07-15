Омск, 15 июля, 2019, 09:35 — ИА Регнум. В Омской области с наступлением жары стали чаще происходить несчастные случаи на воде. Как сообщили ИА REGNUM 15 июля в следственном управлении СКР по Омской области, только за последние три дня утонули в водоёмах семь человек.

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В ведомстве уточнили, что, как правило, люди погибают во время купания в неустановленных и запрещённых местах, при несоблюдении правил безопасного поведения на воде.

12 июля, купаясь в реке Омь в районе Октябрьского моста в Омске, утонул 22-летний молодой человек. В этот же день на реке Оша в селе Хутора утонула 16-летняя девушка.

13 июля в Омске утонул 29-летний мужчина, купавшийся в озере Соленое в парке им.30-летия Победы. В котловане у СНТ «Трикотажник» утонул 18-летний молодой человек.

14 июля в озере у села Красногорка утонул 20-летний мужчина. В этот же день на берегу реки Иртыш в Омске и возле берега Иртыша на о. Захламинский близ посёлка Горячий Ключ отдыхающие обнаружили тела двух неизвестных мужчин. Их личности устанавливаются.

По всем фактам проводятся доследственные проверки. Следователи просят жителей региона соблюдать правила безопасного поведения на воде, следить за детьми, не купаться в незнакомых местах, не заплывать далеко от берега, не употреблять алкогольные напитки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Туве сразу 10 человек погибли, пытаясь пересечь реку Шуй на автомобиле УАЗ. Трагедия произошла 12 июля. Среди погибших — семеро детей. Возбуждено уголовное дело.

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