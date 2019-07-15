Рим, 15 июля, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Учёные из Университета Терамо (Италия) призывают людей на всём земном шаре начать употреблять в пищу насекомых. Диетологи обнаружили, что в теле кузнечиков, шелкопрядов и муравьёв содержится большие количества антиоксидантов и других полезных веществ, что позволяет им стать прекрасной альтернативой мясу.

Кузнечик

Читайте также: В Италии разрешили употреблять насекомых в пищу

Диетологи назвали продукты питания, избавляющие от жира на животе

«Результаты показывают, что водорастворимые экстракты кузнечиков, тутового шелкопряда и сверчков показывают самые высокие значения антиоксидантной емкости (TEAC), в пять раз выше, чем у свежего апельсинового сока», — отмечает Мауро Серафини из Университета Терамо в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition.

При этом отмечается, что цикады, водомерки, а также тарантулы и скорпионы оказались не такими полезными.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединённых Наций, насекомые являются частью общего рациона по крайней мере двух миллиардов человек в мире. Среди различных видов насекомых, доступных для потребления человеком, жесткокрылые (жуки), чешуекрылые (африканские гусеницы) и перепончатокрылые (пчёлы, осы и муравьи) составляют 31, 18 и 14% от общего потребления насекомых.

«Однако в большинстве западных стран привычка есть насекомых часто считается примитивной практикой, вызывающей отвращение», — отмечено в исследовании.

Также по теме: Учёные назвали лучший напиток для здоровья

«Все давно понимают, что насекомые в будущем станут для нас отличным источником белка, ненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки», — добавил Мауро Серафини.

Учёные отмечают, что новый глобальный интерес к энтомофагии, практике поедания насекомых и беспозвоночных, обусловлен настоятельной необходимостью сохранения ресурсов сельского хозяйства и достижения радикального снижения экологического воздействия животной пищи на планету.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные назвали самый оптимальный напиток для поддержания здоровья организма. Это безалкогольный напиток на основе топинамбура — клубневого растения, также известного как земляная груша. Это растение содержит в себе полезные углеводы, аминокислоты, витамины группы B, аскорбиновую кислоту, β-каротин, а также минеральные элементы, фосфор, цинк, кальций и магний.