Киев, 15 июля, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Национальный банк Украины утверждает, что в дизайне купюры номиналом в 1 тыс. гривен не был использован пиратский шрифт. Об этом 12 июля заявили в пресс-службе банка.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

«Распространённая в социальных сетях и СМИ информация об использовании на банкноте номиналом 1 тыс. гривен, представленной Национальным банком 25 июня и планируемой к выпуску в обращение на 25 октября этого года, якобы нелицензионного шрифта не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

В нацбанке заверили, что все элементы купюры являются авторскими работами художников.

«Ни один из элементов на банкнотах не является копией готовых продуктов. В частности, и при создании буквенной надписи «Одна тысяча гривен» на соответствующей банкноте было создано авторское графическое изображение на основе творческого использования публично доступных элементов», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский дизайнер Богдан Гдаль заметил, что в дизайне украинской купюры использован шрифт Bickham Script, права на который принадлежат американской компании Adobe.

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«Похоже нацбанк готов к репутационным издержкам, лишь бы ничего не менять. Такая позиция вызывает откровенное сожаление», — прокомментировал Гдаль ответ Национального банка Украины на своей странице в социальной сети Facebook.