Сеул, 15 июля, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Цены на полупроводниковую память DRAM и флэш-память NAND резко увеличились после объявления Японией об ужесточении экспорта высокотехнологичного сырья в Южную Корею. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей аналитической компании DRAMeXchange.

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Согласно опубликованным данным, стоимость полупроводниковой памяти DRAM (8 ГБ) составила $3,26, что на 7,6% больше по сравнению с ценами недельной давности.

Стоимость оперативной памяти DDR3 (4 ГБ) за аналогичный период увеличилась на 12,7%, а стоимость флеш-памяти NAND (64 ГБ) — на 2,8%, до $2,42. Однако стоимость флеш-памяти 3D NAND практически не изменилась и составила $2,94.

Специалисты предполагают, что японское ограничение на экспорт, возможно, оказало влияние на рынок и увеличение стоимости продукции.