Пекин, 15 июля, 2019, 08:52 — ИА Регнум. По итогам первой половины 2019 года темпы роста валового внутреннего продукта Китая составили 6,3% в годовом выражении, говорится в опубликованном 15 июля докладе Государственного статистического управления КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«ВВП Китая по итогам первой половины 2019 года составил 45,093 трлн юаней, увеличившись на 6,3% в годовом выражении», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в первом квартале текущего года ВВП КНР составил 6,4%, во втором — 6,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Азиатского банка развития (ADB), в ближайшее время экономика КНР продолжит рост выше 6%, а китайские власти поставили цель роста экономики не уровне 6−6,5% в год. В 2018 году рост ВВП в Китае составил 6,6%.

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