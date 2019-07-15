Лондон, 15 июля, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Супруга британского принца Чарльза Уэльского Камилла Паркер-Боулз могла попасть в две авиакатастрофы в прошлом году, пишет газета Daily Mail.

Kelvin Boyes Камилла Паркер-Боулз

Два опасных инцидента, о которых стало известно только сейчас, произошли во время одного и того же полета в июле 2018 года. Камилла была доставлена на вертолете из Сандрингема в ее дом в Уилтшире. Во время взлета ее вертолет, за 9 секунд набравший скорость 260 км/ч., едва не столкнулся с самолетом, перевозившим парашютистов. По данным газеты, авиадиспетчер Королевских ВВС в Норфолке назвал риск столкновения двух самолетов «высоким».

Час спустя вертолет едва не столкнулся с планером. В обоих случаях столкновения удалось избежать благодаря хорошей реакции и умениям пилота.

Ни Букингемский дворец, ни авиакомпания до сих пор не давали официальных комментариев по этому поводу.