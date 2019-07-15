Красноярск, 15 июля, 2019, 08:45 — ИА Регнум. В Красноярске ученица шестого класса Виктория Белоножко придумала двери, безопасные для детских пальцев. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в мэрии Красноярска.

Пресс-служба мэрии Красноярска Разработка красноярской школьницы — безопасная для детских пальцев дверь

Девочка выяснила, что в поездах и на детских площадках зазор между косяком и дверью закрывают специальной гибкой лентой из резины или кожзаменителя. Травмы в таком случае не будет, человек почувствует лишь «мягкое давление». Однако для квартир этот вариант не подходит из-за неэстетичного внешнего вида. Шестиклассница вместе с педагогом Сергеем Привалихиным доработала конструкцию двери и сделала опытную модель.

По бокам двери сделали выборки. Образовавшийся зазор можно заполнить декоративным мягким материалом под цвет двери. Например, подходит для этих целей пенополиуретан.

«Кроме того, благодаря доработке по комнатам не будут «гулять» сквозняки, а дверь будет закрываться бесшумно», — говорится в сообщении мэрии.

Школьница считает, что такие двери можно устанавливать в квартирах и детских садах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ученица инженерно-технологического класса красноярской школы Юлия Ермакова провела исследование, чтобы разобраться в проблеме разрушения асфальта. Школьница сделала вывод, что увеличить прочность и износостойкость дорожного покрытия можно при помощи изменения технологии.